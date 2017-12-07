На Урале женщина отсудила 150 тысяч у владельца собаки, насмерть загрызшей ее мужа

В Свердловской области вынесен вердикт владельцу собаки, которая насмерть загрызла мужчину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 10 июля этого года. В селе Елизаветинское Пригородного района нетрезвый пенсионер пришел к своему соседу, но того не было дома. В будке во дворе на привязи сидела собака породы московская сторожевая. «Когда мужчина проходил мимо, собака набросилась на него. Пес причинил ему травмы – раны левой и правой ноги с повреждением бедренной артерии, отчего пострадавший умер, – рассказали сегодня в пресс-службе областной прокуратуры. – Тавдинская городская прокуратура направила в районный суд иск о взыскании с хозяина собаки в пользу супруги погибшего компенсации морального вреда».

Пригородный районный суд учел, что погибший сам небрежно себя вел, но иск удовлетворил. Вдове погибшего должны выплатить в качестве морального вреда 150 тысяч рублей.

Напомним, в настоящее время в Тавде продолжается судебный процесс над хозяевами собак из деревни Пальмино, которые загрызли 7-летнюю девочку.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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