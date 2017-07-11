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«Автомобилист» сыграет первую «домашку» нового сезона с китайцами

«Автомобилист» сыграет первую «домашку» нового сезона с китайцами

Завтра, 12 июля, пресс-служба КХЛ опубликует календарь на новый сезон. Пока же клубы понемногу раскрывают информацию.

В екатеринбургском ХК «Автомобилист» рассказали, что первый домашний матч команда проведет 1 сентября. Соперником «шоферов» станет новичок прошлого сезона – китайский клуб «Кунль Лунь Ред Стар».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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