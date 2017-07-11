В Царские дни по Екатеринбургу пройдут два крестных хода

С 15 по 20 июля в Екатеринбурге состоится XVI Международный фестиваль православной культуры «Царские ни», в рамках которого по городу пройдут два крестных хода.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в воскресенье, 16 июля, в 13:00 начнется крестный ход по пути прибытия царской семьи в Екатеринбург: от станции «Шарташ» (улица Куйбышева, 173) до Храма-на-Крови по маршруту: ж/д станция «Шарташ» – улица Куйбышева – улица Восточная – улица Челюскинцев – улица Якова Свердлова – улица Карла Либкнехта. В 15:00 здесь состоится малая вечерня с акафистом.

В ночь с воскресенья на понедельник, в 02:30, начнется традиционный крестный ход от Храма-памятника на Крови до монастыря на Ганиной яме по маршруту: улица Царская – улица Толмачева – проспект Ленина – Верх- Исетский бульвар – улица Кирова – улица Бебеля – улица Техническая – улица Решетская – Железнодорожный лесопарк – поселок Шувакиш – урочище Ганина яма. По прибытии крестного хода состоится молебен святым Царственным Страстотерпцам.

Напомним, на Царские дни ежегодно приезжают гости и паломники из разных точек страны, чтобы принять участие в богослужениях, крестных ходах, встречах, музыкальных концертах, выставках, конференциях. В этом году свой приезд на фестиваль анонсировала бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, известная своей любовью к последнему российскому императору.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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