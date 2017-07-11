Свердловчане перестали травиться грибами

Жители Свердловской области стали тщательнее относиться к сбору грибов и их употреблению.

К таким выводам пришли эксперты регионального управления Роспотребнадзора, которые рассказали, что в прошлом сезоне на Среднем Урале не было зарегистрировано ни одного случая отравления грибами.

Тем не менее, санврачи предупреждают свердловчан, чтобы те были бдительнее. «В случае отравления необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в лечебное учреждение и не заниматься самолечением», – сказали в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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