В лесах Свердловской области пошли грибы

Жители Свердловской области сообщают о том, что в лесах региона уже появились грибы. Как правило, они идут гораздо позже. Как рассказывают свердловчане, уже сейчас любители «тихой охоты» могут отправляться за белыми и подосиновиками. Грибы появились в лесах возле Полевского, а также в окрестностях озера Балтым.

Вероятно, на столь раннее появление организмов повлияла погода. Май был дождливым, а в начале июня в регионе резко потеплело. Впрочем, уже в ближайшее время синоптики обещают смену погоды – в Свердловской области снова станет прохладно.

Екатеринбург, служба информации

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