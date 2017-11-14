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  2. 14 Ноябрь 2017

Ученые назвали продукт, продлевающий молодость

Ученые назвали продукт, продлевающий молодость

Американские ученые выяснили, что белые грибы содержат антиоксиданты, которые способствуют замедлению старения человеческого организма.

Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили в белых грибах эрготионеин – соединение, входящее в состав эритроцитов и являющееся антиоксидантом, пишет MedicalNewsToday. В тканях грибов также содержится глутатион, определяющий окислительно-восстановительную среду внутри клетки.

Благодаря наличию антиоксидантов белые грибы, употребляемые в пищу, снижают уровень свободных радикалов, которые способствуют старению организма. Таким образом они предотвращают повреждения клеток и уменьшают скорость окислительно-восстановительных реакций.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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