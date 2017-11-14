Ученые назвали продукт, продлевающий молодость

Американские ученые выяснили, что белые грибы содержат антиоксиданты, которые способствуют замедлению старения человеческого организма.

Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили в белых грибах эрготионеин – соединение, входящее в состав эритроцитов и являющееся антиоксидантом, пишет MedicalNewsToday. В тканях грибов также содержится глутатион, определяющий окислительно-восстановительную среду внутри клетки.

Благодаря наличию антиоксидантов белые грибы, употребляемые в пищу, снижают уровень свободных радикалов, которые способствуют старению организма. Таким образом они предотвращают повреждения клеток и уменьшают скорость окислительно-восстановительных реакций.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 14.11.17

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