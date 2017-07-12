В компании «Т Плюс» Дениса Паслера прошли обыски: установлена цепочка по обналичиванию денег

В результате обысков в «дочке» «Реновы» Виктора Вексельберга – энергетической компании «Т Плюс» – следователи установили цепочку по обналичиванию денег, которые шли на взятки крупным чиновникам. Об этом сегодня сообщает Legal.Report со ссылкой на источники в Следственном комитете РФ и РБК, основываясь на данных ФСБ. Стоит отметить, что с марта этого года компанию «Т Плюс» возглавляет бывший глава правительства Свердловской области Денис Паслер.

​Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным изданий, следственные действия проходят с вечера вторника в офисах компании в Москве, а также в ее региональных филиалах. К слову, в екатеринбургском подразделении «Т Плюс» в службе безопасности работает экс-начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко. Указывается, что сотрудники СКР изъяли документы, доказывающие участие конкретных лиц в цепочке по обналичиванию. Обыски были связаны с новыми обстоятельствами в уголовном деле о взятках топ-менеджеров компаний властям Республики Коми и крупным чиновникам. Участники уже допрошены и не отрицают причастности к коррупционной схеме. В группе «Ренова» изданию подтвердили, что во вторник, 11 июля, проводились следственные действия в рамках уголовного дела по Коми. «Там была назначена экспертиза, и в рамках нее в «Т Плюс» приезжали эксперты в сопровождении представителей СК и ФСБ и проводили следственные действия», – отметил представитель «Реновы» Андрей Шторх. Он дополнил, что во время обысков сотрудники компании работали в штатном режиме.

Стоит отметить, что осенью 2016 года суд арестовал директора «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и управляющего директора ГК «Ренова» Евгения Ольховика. Их подозревают в даче взяток властям Республики Коми на общую сумму 800 млн руб. в обмен на создание «благоприятных условий» для ведения бизнеса, в том числе с использованием повышенных тарифов на электроэнергию.

В рамках этого же дела суд заочно арестовал руководителя энергетической компании КЭС (прежнее название «Т Плюс») и экс-главу «Вымпелкома» Михаила Слободина, который сейчас находится за границей.

Группа «Т Плюс» – частная компания, которая работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических и более 160 тыс. юридических лиц.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.07.17

12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Лайки, банки и big data: российский разработчик создал карту инвестпривлекательности регионов. / Композитор и инвестор Шульгин: роботизация спасет Россию. Но остается риск тупизны. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»