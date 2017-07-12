Часть жилых объектов Красноуральска начали получать горячую воду

Холдинг «ГАЗЭКС» опроверг информацию прокуратуры об отсутствии горячего водоснабжения во всем Красноуральске. В компании заявляют, что газ для подогрева воды поставляется на объекты города, за исключением тех, где проводятся ремонтные работы. Судя по сообщению «ГАЗЭКСа», на 4 объектах идет ремонт, в полном объеме работают 2 котельные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне свердловская прокуратура сообщила о том, что 5 июля АО «ГАЗЭКС» приостановило подачу газа на котельные города, эксплуатируемые МУП «Красноуральская теплосетевая компания». В результате весь жилищный фонд, а также социально значимые объекты – школы, детские сады и больницы – остались без горячей воды. В связи с этим в суд был направлен иск.

Между тем, в «ГАЗЭКС» заявляют, что информация об отсутствии горячего водоснабжения во всем городе не соответствует действительности. 5 июля 2017 года на питающем город газопроводе был начат экстренный ремонт. Менее чем за сутки восстановительные работы были завершены.

Как сообщил начальник КЭС Красноуральска Дмитрий Федоров, после этого «ГАЗЭКС» сразу же возобновил поставки голубого топлива на городские котельные в полном объеме. «Однако на 4 котельных начались внутренние ремонтные работы – их собственники сами попросили установить заглушки на период работ. Еще 2 котельные города работают в полном объеме», – отметил он.

Красноуральск, служба новостей РИА «Новый День»

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