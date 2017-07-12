В Невьянске ЛДПР выдвинула 18 кандидатов в депутаты без их согласия

Курьезная ситуация сложилась в Невьянске с выдвижением кандидатов в местную думу от ЛДПР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теризбирком заверил только два из 20 представленных партией имени кандидатов. Остальные 18 отсеялись сразу. В постановлении комиссии говорится: «Исключить из списка выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России» по четырем пятимандатным избирательным округам 18 кандидатов, а именно: Веселкова С.А., Сардина С.А., Демидова А.С., Перетыкину А.Д., Сушникова В.А., Гурина И.С., Шумилкину Л.Б., Ялунина А.А., Морозова М.С., Семенова И.Г., Акилова И.Е., Шаманаева А.М., Галышева А.В., Мамонова Р.Л., Путкова С.Н., Колеватова А.А., Антонова В.А., Первушина Ю.А. в связи с отсутствием от них заявлений о согласии баллотироваться».

Координатор областного отделения ЛДПР Антон Гусев подробно комментировать ситуацию отказался, ограничившись лаконичным «мы работаем над этим».

Добавим, что ЛДПР в этом году на местных выборах выдвинула уже несколько десятков кандидатов: 12 – в Красноуральске, 11 – в Серове, в других городах – поменьше, но тоже есть. Вчера целая делегация «соколов Жриновского» нагрянула в Нижние Серги. «Приехал к нам целый автобус. Кандидаты от ЛДПР. Где они их только понабрали?! Такое ощущение, что им только вчера 18 стукнуло», – поделился с РИА «Новый День» один из горожан.

Невьянск, Евгения Вирачева

Невьянск. Другие новости 12.07.17

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