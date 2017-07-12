«Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50 процентов акций «Евросети»

ПАО «МегаФон» и VEON Ltd. (в России действует его филиал – ПАО «Вымпелком», владелец оператора связи «Билайн») договорились о прекращении совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети». В настоящее время «Евросеть» находится в совместной собственности «Вымпелкома» и «Мегафона».

Согласно договоренности, «Мегафон» приобретет у «Вымпелкома» принадлежащую компании долю – 50% акций «Евросети», доведя таким образом свою долю владения до 100%. При этом, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Мегафон», «Евросеть» останется на рынке как операционная компания. «Вымпелком», в свою очередь, приобретет половину розничных салонов «Евросети».

«Мы благодарны VEON за наше партнерство в сфере развития розницы в течение последних пяти лет. Соглашение позволит «Мегафону» и VEON реализовывать свои независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка позволит «Мегафону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом «Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», – подчеркнул генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков.

Соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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