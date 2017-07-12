Сотрудники автосервиса в Екатеринбурге получили реальные сроки за нападение на журналистов

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор двум сотрудникам екатеринбургского автосервиса, Борису и Константину Лущиковым, которые признаны виновными в нападении на журналистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Орджоникидзевской прокуратуры, оба подсудимых получили реальные сроки – по 1 году и 9 месяцев в колонии общего режима каждый. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, нападение на сотрудников телеканала «Ермак» произошло днем 28 июля 2016 года в Екатеринбурге. Вместе с юристом Иваном Волковым (который, кстати, в этом году баллотируется в губернаторы) корреспонденты отправились в автосервис на Шефской, 97, где, по словам адвоката, его обманули и выставили слишком большой счет.

Между Волковым и Лущиковыми, которые работали в автосервисе заместителем директора и менеджером по работе с клиентами, произошла драка, в ходе которой сотрудники автосервиса сломали посетителю палец. В это время оператор и корреспондент телекомпании продолжали съемку. Константин Лущиков не менее двух раз ударил кулаками корреспондента по левой руке, выбив микрофон, который упал на пол и был поврежден. Затем Лущиковы избили оператора, отобрали и повредили его камеру.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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