Пересмотр приговора сотрудникам автосервиса, избившим журналистов, перенесли на 1 декабря

Свердловский областной суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб на приговор двум сотрудникам екатеринбургского автосервиса, Борису и Константину Лущиковым, которые ранее были признаны виновными в нападении на сотрудников телеканала «Ермак».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», летом этого года Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга назначил каждому из обвиняемых наказание в виде 1 года и 9 месяцев в колонии общего режима. Этот вердикт обжаловали осужденные и их адвокаты. Рассмотрение апелляций должно было состояться сегодня, 29 ноября, однако заседание перенесли. «Процесс отложен до 1 декабря, на 14:00», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Нападение на сотрудников телеканала «Ермак» произошло 28 июля 2016 года в Екатеринбурге. Вместе с юристом Иваном Волковым корреспонденты отправились в автосервис на Шефской, 97, где, по словам адвоката, его обманули и выставили слишком большой счет. Между Волковым и Лущиковыми, которые работали в автосервисе заместителем директора и менеджером по работе с клиентами, произошла драка, в ходе которой сотрудники автосервиса сломали посетителю палец. В это время оператор и корреспондент телекомпании продолжали съемку. Константин Лущиков не менее двух раз ударил кулаками корреспондента по левой руке, выбив микрофон, который упал на пол и был поврежден. Затем Лущиковы избили оператора, отобрали и повредили его камеру.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.11.17

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