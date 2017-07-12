Екатеринбург и «Форум-групп» договорились о строительстве новой трамвайной линии

Сегодня в рамках международной выставки «Иннопром-2017» состоялось подписание соглашения между администрацией города Екатеринбурга и ЗАО «Форум-групп» о реализации проекта трамвайной линии по маршруту: остановка «Метро Ботаническая» – остановка «Мусорского» – жилой район «Солнечный» – остановка «ТЦ «Аутлет»».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои подписи под соглашением поставили первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко и генеральный директор ЗАО «Форум-групп» Сергей Воробьев.

Напомним, после реализации этого проекта жители нового района «Солнечный» смогут добираться до станции метро «Ботаническая» за 25 минут. Протяженность новой трамвайной линии составит примерно 3 км. Кроме того, соглашение предусматривает реконструкцию существующей линии от микрорайона Ботанический до «Керамики», протяженность участка составляет 6,5 км.

Для строительства нового участка трамвайной линии от остановки Мусоргского до жилого района «Солнечный» генеральный застройщик района совместно с администрацией города обязуется разработать техническое задание на проектирование трамвайной линии до 30.07.2017. Для реконструкции существующего участка трамвайной линии от станции метро «Ботаническая» до остановки «Мусоргского» будут разработаны мероприятия для повышения скорости движения трамваев: по обустройству пересечений с проезжей частью; по обустройству остановок для увеличения скорости высадки/посадки пассажиров; проведен анализ эффективности внедрения интеллектуальной системы контроля движения трамваев «умный светофор».

Необходимость повышения транспортной доступности района «Солнечный» нарастает. Напомним, всего в нем планируется построить до 2,5 млн квадратных метров жилья. Микрорайон занимает площадь около 360 га. Сейчас в районе сданы в эксплуатацию три жилых квартала. Идет строительство еще пяти жилых кварталов, а также образовательных, спортивных и социальных объектов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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