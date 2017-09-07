В Екатеринбурге 13 вооруженных палками налетчиков совершили нападение на торговый центр

Накануне вечером 13 вооруженных молодых людей совершили нападение на торговый центр «Кит».

Банда ворвалась в здание ТЦ и начала крушить витрины в «Связном» и «Билайне» палками. Нападавшие избили охранников и похитили сотовые телефоны.

Один из нападавших был задержан сразу же – сработала тревожная кнопка, на место приехали сотрудники Росгвардии. Еще шестерых бойцы задержали в этот же вечер.

«Задержанные граждане были доставлены в дежурную часть отдела полиции №4 Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили «Новому Дню» в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, двое из нападавших были несовершеннолетними: «7 сентября в 4.26 в отдел полиции № 4 поступило сообщение о нападении на один из торговых центров на территории Ленинского района. По полученной информации в ходе инцидента группа молодых людей нанесла телесные повреждения сотруднику охраны ТЦ и похитила товары из салонов сотовой связи. Руководством территориального отдела полиции были организованы неотложные мероприятия по розыску и задержанию лиц, причастных к происшествию. При этом осуществлялось патрулирование района силами Росгвардии, патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы полиции. В итоге сотрудникам вневедомственной охраны удалось задержать семерых подозреваемых в совершении нападения, которые были доставлены в дежурную часть. В ходе разбирательства было установлено, что все задержанные являются гражданами среднеазиатских республик при этом двое – несовершеннолетние 2000 года рождения. В настоящее в полицию поступило заявление от пострадавшего охранника. Часть похищенного удалось изъять. Розыск остальных нападавших продолжается. Материалы проверки переданы по подследственности в Следственный комитет».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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