В Екатеринбурге судят банду налетчиков, ограбивших ТЦ с помощью деревянных палок

В Екатеринбурге начался суд над участниками вооруженного нападения на торговый центр. Инцидент произошел ночью 7 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба СКР, тогда 12 человек, вооружившись деревянными палками, ворвались в крупный ТЦ, напали на охранников и за несколько минут обчистили несколько салонов сотовой связи. Бандиты украли мобильников почти на миллион рублей, однако один из них, убегая, упал. Его задержали охранники. В тот же день бойцы Росгвардии схватили еще шестерых налетчиков ‒ их поймали правоохранители, патрулировавшие район.

«Сыщикам уголовного розыска отдела полиции № 4 совместно с коллегами из городского УМВД удалось задержать 12 подозреваемых в разбойном нападении, трое из которых несовершеннолетние местные жители. В ходе допроса установлено, что уроженец среднеазиатской республики, приехавший в Екатеринбург на заработки, предложил своим сообщникам совершать преступные деяния с целью наживы. Так сформировалась группа лиц, состоящая из водителей и непосредственно налетчиков. В результате противоправных действий данных лиц пострадало имущество трех организаций, расположенных в ТЦ», ‒ сообщали ранее «Новому Дню» в пресс-службе полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.01.19

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