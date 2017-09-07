«Инвалидов все-таки кинули» – общество слабовидящих жалуется в Москву и готовит пикет у фонда социального страхования (ДОКУМЕНТ)

Всероссийское общество слабовидящих объявило войну свердловскому отделению фонда социального страхования. Организация не сумела к 1 сентября передать производителю специальных аудиоустройств списки всех нуждающихся, и несколько сотен слабовидящих тифлофлешплееры не получили. Контракт на поставку был разорван.

Напомним, так называемые говорящие книги – устройства, способные перевести в аудиоформат печатный текст и обладающие рядом других полезных функций, к 1 сентября должны были получить почти 500 слабовидящих. Но областной фонд социального страхования затянул передачу списков с фамилиями получателей поставщику, и в итоге на конец августа плееры получили только 70 инвалидов. При личной встрече глава фонда Елена Альшиц пояснила слабовидящим, что прибор долго не принимали из-за недоработок ПО. Что касается списков, то в официальном комментарии для РИА «Новый День» ведомство сообщило следующее: «Свердловским региональным отделением Фонда предпринимаются все меры для обеспечения инвалидов по зрению ТФП. В случае, если не все граждане, включенные в список получателей по данному контракту, будут обеспечены ТФП, то до конца 2017 года по новым заключенным контрактам их право будет реализовано».

Слабовидящие не получат аудиокниги

В итоге на 1 сентября направления на получение устройства получил 231 инвалид. Остальные остались за бортом тендера. Контракт был разорван, так как по факту поставщик не выполнил полностью условия. Заместитель председателя ВОС Дмитрий Блюм сообщил РИА «Новый День», что его организация будет добиваться наказания для виновных в срыве поставок: «Мы отправили письмо советнику президента по делам инвалидов Александре Левицкой, в котором оценили действия фонда как издевательство. Кроме того, 11 сентября инвалиды по зрению проведут пикет перед крыльцом фонда. Чтобы чиновники лично увидели людей, не получивших столь нужные для них устройства».

Дмитрий Блюм добавил, что руководство фонда социального страхования обещало до конца года провести новый тендер и обеспечить «говорящими книгами» всех, кто должен их получить. Но в ВОС в такую оперативность не верят.

P.S. Через несколько часов после публикации материала Дмитрий Блюм уточнил, что, оказывается, все инвалиды получили направления в срок. Просто часть списка была отправлена поставщику на другой адрес. Соответственно, необходимости в пикете больше нет. Ранее озвученную информацию он назвал «ошибкой».

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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