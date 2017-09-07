Администрация Екатеринбурга зачистила улицу Белинского от незаконной постройки (ВИДЕО)

Муниципальные службы Екатеринбурга под контролем судебных приставов Чкаловского района снесли незаконно построенный павильон «Овощи и фрукты».

Приставы сносят нелегальный ларек

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП, по иску администрации Екатеринбурга суд обязал индивидуального предпринимателя освободить земельный участок площадью чуть более пятидесяти квадратных метров от павильона «Овощи и фрукты», расположенного по улице Белинского.

Предприниматель снести ларек не мог, ссылаясь на отсутствие средств. Поэтому демонтаж был произведен за счет средств взыскателя. Должнику тем не менее придется найти средства на возмещение стоимости работ.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.09.17

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