В Екатеринбурге приставы снесли ларек «Радиотовары» на Малышева

Судебные приставы Октябрьского района накануне вечером снесли легендарный павильон «Радиотовары», стоявший на улице Малышева с советского времени, и в котором продавались разные мелочи, от батареек до пультов телевизоров. Ларек был признан незаконным после решения свердловского арбитража по иску администрации Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Свердловской области, суд обязал владельца киоска самостоятельно освободить земельный участок. На основании судебного решения в феврале этого было возбуждено исполнительное производства. Должник не только не демонтировал киоск за отведенный срок, но и продолжал сдавать павильон в субаренду третьим лицам, не предупредив их об угрозе сноса. Решение суда было исполнено вчера силами взыскателя – сотрудники мэрии под контролем приставов убрали нестационарный объект.

Добавим, что работы по «зачистке» Екатеринбурга от несанкционированных ларьков ведутся с начала лета этого года. Приставы убрали уже несколько торговых киосков в центре города и на Уралмаше.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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