Полицейских на выборы вооружили памятками по разрешению конфликтных ситуаций

Сегодня в ГУ МВД России по Свердловской области прошло расширенное оперативное совещание, посвященное обеспечению общественного порядка и безопасности накануне и в день выборов 10 сентября 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время продолжаются комиссионные приемки помещений для голосования, сотрудники органов внутренних дел уже обеспечили порядок при проведении членами ТИК досрочного голосования в отдаленных деревнях и селах Среднего Урала. В ближайшее время все объекты территориальных и участковых избирательных комиссий будут взяты под круглосуточную охрану. Перед открытием избирательных участков помещения будут осматриваться на предмет наличия взрывчатых веществ. На входных группах силовики будут проводить личный осмотр граждан, чтобы не допустить проноса запрещенных предметов.

Начальник свердловской полиции Михаил Бородин заявил на совещании, что его подчиненные готовы обеспечить безопасность на выборах. «Каждый сотрудник, заступающий на дежурство на избирательный участок, проинструктирован и обеспечен памяткой по предупреждению и разрешению различных конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть на объекте голосования», – сказал он. При этом 10 сентября полицейские будут не только охранять правопорядок, но и обеспечивать соблюдение избирательного законодательства. В частности, силовикам предстоит пресекать незаконную агитацию.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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