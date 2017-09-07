Исламские лидеры Урала пытаются не допустить бунта из-за Мьянмы (ВИДЕО)

Исламские лидеры и главы диаспор Среднего Урала делают все, чтобы не допустить массовых выступлений свердловских мусульман из-за событий в Мьянме. Об этом шла речь сегодня в Екатеринбурге на пресс-конференции в областном Духовном управлении мусульман.

Исламские лидеры Урала

Как сообщил РИА «Новый День» глава Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус, после акции у посольства Мьянмы и миллионного митинга в Грозном лидеры мусульман Среднего Урала координируют свои действия, чтобы подобное не произошло в Екатеринбурге. По словам муфтия, прихожан уральских мечетей крайне волнует проблема с убийствами мусульман в Мьянме, но до протестных акций ситуация пока недостаточно подогрета.

Напомним, в воскресенье и понедельник у здания посольства Мьянмы в Москве прошли несанкционированные митинги мусульман в знак протеста против преследования их единоверцев в Мьянме. Также многотысячная акция протеста с призывом прекратить геноцид мусульман в этой стране прошла на центральной площади Грозного перед мечетью «Сердце Чечни».

Ранее сообщалось, что в Мьянме за несколько дней в ходе операции правительственных сил против боевиков «Армии спасения Аркан рохинджа» погибли более 350 представителей народности рохинджа, которые исповедует ислам. Мусульманские общины ряда стран выразили серьезную озабоченность этими событиями.

Рохинджа являются этнической группой в штате Ракхайн в Мьянме. Ее представители считают себя коренным населением региона, в то же время в бирманском обществе распространена точка зрения, что они – беженцы из Бангладеш. Сами рохинджа утверждают, что подвергаются гонениям из-за того, что являются мусульманами. Они рассказывают о поджогах деревень и вытеснению представителей мусульманского меньшинства с территории Мьянмы. Между тем официальные власти утверждают, что мусульмане сами сжигают свои деревни, а вооруженные силы защищают гражданское население от «террористов и экстремистов».

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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