ГИБДД нашла водителя, насмерть сбившего мотоциклиста под Первоуральском

Сотрудники группы розыска ГИБДД Первоуральска установили личность виновника смертельного ДТП, произошедшего 24 августа 2017 года. Им оказался 50-летний житель Екатеринбурга.

Как сообщили в ГИБДД, 24 августа в 01:50 на 320 км автодороги Пермь – Екатеринбург неустановленный водитель грузовика столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины 1991 года рождения. От столкновения мотоциклиста отбросило на асфальт, его транспортное средство – в кювет. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП, предполагаемый виновник скрылся. 28 августа было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В течение двух недель сотрудниками ГИБДД Первоуральска проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности виновника смертельного ДТП. Теперь преступление раскрыто. Виновник ДТП, унесшего жизнь 26-летнего жителя Ревды, дал признательные показания. Со слов задержанного, он не сразу понял, что произошло столкновение с мотоциклистом. Уже позднее, осознав, что случилось, мужчина испугался ответственности и скрывался от органов следствия.

Ранее судимый за аналогичное преступление уроженец Красноуфимска рассказал полицейским, что более трех лет работает водителем тягача с полуприцепом на одном из предприятий города Березовского – возит сырье. Стаж вождения – более 25 лет. В 2005 году мужчина уже был судим за смертельное ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. А в 1991 году отбывал наказание в течение трех лет за хулиганство в исправительной колонии Камышлова. В настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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