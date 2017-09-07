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ГИБДД нашла водителя, насмерть сбившего мотоциклиста под Первоуральском

ГИБДД нашла водителя, насмерть сбившего мотоциклиста под Первоуральском

Сотрудники группы розыска ГИБДД Первоуральска установили личность виновника смертельного ДТП, произошедшего 24 августа 2017 года. Им оказался 50-летний житель Екатеринбурга.

Как сообщили в ГИБДД, 24 августа в 01:50 на 320 км автодороги Пермь – Екатеринбург неустановленный водитель грузовика столкнулся с мотоциклом «Хонда» под управлением мужчины 1991 года рождения. От столкновения мотоциклиста отбросило на асфальт, его транспортное средство – в кювет. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП, предполагаемый виновник скрылся. 28 августа было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В течение двух недель сотрудниками ГИБДД Первоуральска проводился комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности виновника смертельного ДТП. Теперь преступление раскрыто. Виновник ДТП, унесшего жизнь 26-летнего жителя Ревды, дал признательные показания. Со слов задержанного, он не сразу понял, что произошло столкновение с мотоциклистом. Уже позднее, осознав, что случилось, мужчина испугался ответственности и скрывался от органов следствия.

Ранее судимый за аналогичное преступление уроженец Красноуфимска рассказал полицейским, что более трех лет работает водителем тягача с полуприцепом на одном из предприятий города Березовского – возит сырье. Стаж вождения – более 25 лет. В 2005 году мужчина уже был судим за смертельное ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. А в 1991 году отбывал наказание в течение трех лет за хулиганство в исправительной колонии Камышлова. В настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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