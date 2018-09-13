В Первоуральске водителя грузовика отправили в колонию на три года за гибель мотоциклиста

В Первоуральске вынесли приговор по делу водителя грузовика, который сбил мотоциклиста и скрылся с места аварии. Мужчина уже отбывал срок за смертельное ДТП.

Авария, о которой идет речь, произошла в августе прошлого года. Водитель ООО «Строительная техника» Ленар Дельмухаметов ехал по трассе Пермь – Екатеринбург на грузовике с полуприцепом общей длинной 16 метров. В районе Первоуральска дальнобойщик решил повернуть на Ревду налево, через двойную сплошную. Это грубое нарушение ПДД. Из-за такого маневра грузовик столкнулся с мотоциклом «Хонда», байкер ехал позади длинномера.

Мотоциклиста в итоге выбросило на дорогу, его транспортное средство вылетело в кювет. Мужчина скончался на месте аварии, а водитель грузовика скрылся. Причем он уехал до места разгрузки, затем вернулся по той же трассе, заметил сотрудников ДТП и погибшего, но не остановился. На его розыск ушло около двух недель.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Дельмухаметова судили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дальнобойщик настаивал, что не виновен, так как не видел мотоциклиста, когда шел на запрещенный поворот. Суд назначил Ленару Дельмухаметову наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Добавим, это второй срок для Дельмухаметова за аналогичное преступление. В 2005 году мужчина уже был судим за смертельное ДТП, в результате которого погибла пожилая женщина. А в 1991 году отбывал наказание в течение трех лет за хулиганство в исправительной колонии Камышлова.

Первоуральск, служба информации

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