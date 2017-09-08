Учительница избивала приемную дочь: как должна была действовать опека?

В Первоуральске следователи разбираются с уголовным делом об истязании семилетней девочки, над которой оформила опекунство местная учительница. Как рассказали «Новому Дню» в ГУ МВД России по Свердловской области, факты издевательства приемной матери над девочкой 2010 года рождения вскрылись минувшей весной, причем случайно – в Сеть попало видео, где женщина хлестала девочку ремнем. Пресс-служба местной полиции отыскала запись в ходе мониторинга соцсетей, после чего правоохранители нагрянули с проверкой в дом учительницы, обнаружили ребенка в синяках и тут же инициировали процесс по изъятию малышки. В итоге уже в мае девочку отправили в местный центр, который специализируется на работе с детьми с особенностями развития. По данным «Нового Дня», ребенок до сих пор находится там.

Выяснилось, что приемная мать девочки, удочерившая ребенка в 2011 году, избивала ее систематически – с осени 2015 года. Женщина жила одна, собственных детей у нее никогда не было, между тем оформить опеку над ребенком затруднительно даже тем супружеским парам, у кого уже есть положительный опыт воспитания своего ребенка и чье материальное положение считается более благополучным. Поэтому множество вопросов возникает и к должностным лицам, которые принимали решение о передаче девочки первоуральской учительнице. В частности, как органы опеки проверяли данные о приемной матери, о ее психологическом состоянии, об условиях проживания, и т.д. Кроме того, есть вопросы и к тому, следила ли опека за тем, как живет девочка в новой семье.

Действительно, существует строго определенный порядок, призванный защитить ребенка от приемных родителей, которые могут причинить вред ребенку. О действиях опеки «Новому Дню» рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. «Начинается все со школы приемных родителей: люди, которые хотят взять опеку над ребенком, но не являются родственниками, проходят обучение, оно длится примерно 3-4 месяца, только после него специалисты дают заключение, готовы ли они быть приемными родителями. Но есть проблема: программа носит более прикладной юридический характер, а оценка психологического отношения к ребенку проводится, но недостаточно глубоко, – сообщил агентству детский омбудсмен. – Закон четко предусматривает и контроль за семьями, где живут приемные дети. Первые полгода – это ежемесячное посещение, затем раз в квартал, а в дальнейшем раз в полгода. То есть законодатель в принципе предусмотрел все. Но ведь приходят [органы опеки в приемную семью] только после звонка».

Добавим, что в отношении приемной матери девочки в конце июня 2017 года было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного». Им занимаются местные следователи. По данным агентства, расследование уже находится в финальной стадии. «По результатам проведения судебной психиатрической экспертизы в отношении женщины следствием будет предъявлено подозреваемой соответствующее обвинение», – сказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.09.17

8 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Почему взятка криптовалютой не взятка и за что посадят майнера: в Екатеринбурге выступила главная по «крипте» в Госдуме. / Гламурный розовый Ленин и люди-железяки – индустриальная шок-оратория «Огни Урала» откроет биеннале (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»