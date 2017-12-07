Учительницу, которую обвиняют в истязании приемной дочери, признали невменяемой

На следующей неделе Первоуральский городской суд начнет рассматривать дело местной жительницы Любови – ее обвиняют истязании приемной дочери. Об этой истории «Новый День» уже писал. Весной этого года в Сеть попало видео, на котором женщина хлещет ребенка ремнем. Довольно быстро выяснилось, что главные герои ролика – учительница из Первоуральска и семилетняя девочка, над которой она оформила опеку в 2011 году.

После публикации видео в дом женщины нагрянули полицейские, которые действительно обнаружили ребенка в синяках. Они инициировали процесс по изъятию малышки. В мае ее отправили в местный центр, который специализируется на работе с детьми с особенностями развития. Сейчас ребенок находится в другой семье – опеку оформили люди из другого города Свердловской области. Они же должны выступить со стороны потерпевшей в суде на следующей неделе.

Надо отметить, что в рамках уголовного дело, которое было возбуждено сотрудниками местного отдела СКР по п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного», была назначена психиатрическая экспертиза в отношении опекунши девочки. Как сообщил «Новому Дню» адвокат Любови Сергей Исаев, его подзащитную признали невменяемой. Выступать от лица ответчика будет отец женщины. По словам Исаева, защита придерживается мнения, что следователи так и не доказали, были ли другие факты рукоприкладства со стороны учительницы, а один эпизод не образует состава преступления, т.к. в марте 2017 года побои в семье были декриминализированы.

Екатеринбург, служба информации

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