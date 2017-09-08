Вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибла семья с ребенком-инвалидом

Сухоложский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя Сергея Смолина, который признан виновным в нетрезвом вождении, повлекшим ДТП с двумя и более жертвами. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, трагедия случилась 22 марта этого года на въезде в Сухой Лог. Патруль ГИБДД обратил внимание на Ford Focus, водитель которого в ответ на требование инспекторов остановиться лишь увеличил скорость. Уходя от погони, мужчина не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-21103. «Десятку», в свою очередь, отбросило на патрульный автомобиль ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли находившиеся в салоне отечественной легковушки мужчина 1988 г.р. с супругой 1976 г.р. и сын женщины 1995 г.р., инвалид.

Сам виновник аварии получил перелом голени. Его 52-летнюю спутницу, которую он подхватил по дороге, доставили в больницу с множественными переломами. Водитель Ford Focus нигде не работал, был лишен прав, в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда Смолину назначено наказание в виде 5 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей (мать погибшей женщины) в размере 2 млн рублей.

Сухой Лог, Служба информации РИА «Новый День»

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