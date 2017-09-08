Голосовать досрочно в Серове и Нижней Туре приходят подозрительные и нетрезвые люди

В ряде муниципалитетов, где сейчас проходит досрочное голосование по выборам в местные думы, замечена подозрительная активность избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в ходе пресс-конференции председатель областного избиркома Валерий Чайников.

«Была критика, что досрочное голосование на местных выборах используется некоторыми кандидатами и избирательными объединениями, чтобы загонять избирателей на выборы, каким-то принуждением или обещаниями. В среднем по области явка на досрочных выборах в местные думы составляет 0,2-0,3%, но по территориям показатели очень различаются. Вызывает настороженность ситуация по Серову, где замечено серьезное движение. 120-150 человек каждый день стабильно приходят проголосовать досрочно. Мы уже обратились к участковым избирательным комиссиям с просьбой попытаться проверить законность этих действий», – рассказал Чайников. По его словам, явка в Серове уже превысила 1,5%.

Он пояснил, что для досрочного голосования должна быть уважительная причина – отпуск или командировка, и если это правда, то нет ничего проще, чем предъявить, например, билет на поезд. В случаях, когда у участковых избиркомов возникают сомнения, что у человека действительно есть веская причина проголосовать досрочно, УИКам рекомендовано не торопиться, а собрать по этому вопросу совещание, а гражданину предложить прийти за ответом на следующий день. Чайников также добавил, что если в небольших деревнях и селах большинство жителей знают друг друга и знают, кто действительно уехал, а кто нет, в городах с этим сложнее.

Кроме Серова, тревожные случаи были замечены в Нижней Туре: там с желанием проголосовать досрочно на один из участков заявилась группа избирателей в нетрезвом состоянии. «Члены участковой комиссии вызвали полицию, но раньше, чем она приехала, граждане ушли и больше не возвращались», – рассказал Чайников.

Добавим, что досрочное голосование в этом году предусмотрено в двух случаях: по губернаторским выборам – только в труднодоступных территориях, по местным выборам (там, где они проходят) – в случае уважительной причины, по которой избиратель будет 10 сентября отсутствовать на участке по месту регистрации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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