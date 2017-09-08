В Свердловской области приближается день тишины

Завтра, 9 сентября, в Свердловской области объявлен день тишины. Запрещается любая агитация – нельзя раскидывать газеты в почтовые ящики, призывать проголосовать за кандидата через СМИ и т.д. Эти же правила распространяются и на 10 сентября, день голосования.

Напомним, в воскресенье в Свердловской области пройдут выборы губернатора, а в 49 муниципалитетах – ещё и выборы в органы местного самоуправления. Если вы заметите нарушения, пишите в наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42 или через кнопку «Сообщение в редакцию».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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