Первоуральцам раздали бесплатные лекарства. А потом предупредили: «возможно, они опасны» (ФОТО)

Жители Первоуральска и ряда соседних муниципальных образований сообщают о раздаче им бесплатных медикаментов, упакованных в пакет с фамилией одного из кандидатов в городскую думу и пожеланиями здоровья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в набор попали самые обычные средства из домашней аптечки: бинт, бактерицидный пластырь, анальгин, цитрамон, корвалол, настойка валерианы.

Тем не менее, на следующий день в городе появились листовки от имени местного управления Роспотребнадзора, в которых сообщалось, что лекарства – поддельные, и содержат канцерогенные вещества. Граждан призвали не употреблять их, а если они уже приняли – по возможности отнести остатки санврачам для экспертизы.

Оперативно получить комментарий в Роспотребнадзоре не удалось.

Первоуральск, Евгения Вирачева

Первоуральск. Другие новости 08.09.17

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