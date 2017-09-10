Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:52 мск

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По факту аварии с самосвалом, где погибли сотрудники «Газэкса», возбуждено дело (ФОТО)

По факту аварии с самосвалом, где погибли сотрудники «Газэкса», возбуждено дело (ФОТО)
Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Полицейские возбудили уголовное дело по факту жуткой аварии на Полевском тракте, в которой погибли 8 человек. Сотрудники спецслужб работали на месте ЧП до глубокой ночи, колесо, из-за которого, предварительно, все случилось, отправили на экспертизу.

Уголовное дело по факту ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбудили по ч.5 с. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП.

Новый День: По факту аварии с самосвалом, где погибли сотрудники ''Газэкса'', возбуждено дело (ФОТО)

Напомним, вчера около 17:30 на 24 км Полевского тракта: у самосвала «Рено Премиум», груженого щебнем, отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ. Погибли 8 человек, четверо остаются в больнице. Все погибшие – мужчины, сотрудники специалисты Полевского подразделения АО «Газмонтаж» («Газекс»). Они возвращались с работы со строительного участка из Екатеринбурга домой в Полевской.

Гендиректор компании Валерий Боровиков выразил соболезнования семьям погибших, «Газэкс» окажет семьям погибших и пострадавшим материальную помощь. «Мы все потрясены автокатастрофой, это огромная потеря. Вечная память погибшим. Мы окажем их родным любую помощь, которая понадобится», – сказал Валерий Боровиков.

Новый День: По факту аварии с самосвалом, где погибли сотрудники ''Газэкса'', возбуждено дело (ФОТО)

Как уже сообщалось, по предварительным данным, у самосвала на ходу отлетело колесо. Грузовик на встречке по касательной столкнулся с первым УАЗом, водитель и два пассажира этой машины погибли, трое пассажиров госпитализированы. После этого удара груженый щебнем грузовик упал на второй УАЗ, все пятеро находившихся в этой машине погибли.

Водителя грузовика также госпитализировали. Вчера он смог пояснить, что во время движения у автомашины лопнуло колесо, в результате чего грузовик вынесло на встречную полосу движения.

Новый День: По факту аварии с самосвалом, где погибли сотрудники ''Газэкса'', возбуждено дело (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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