Семьи погибших в жуткой аварии с самосвалом получат по миллиону рублей от «Газэкса»

В Группе компаний «Газэкс» объявлен траур по погибшим в жуткой аварии на Полевском тракте. Семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь.

Как рассказали в пресс-службе ГК «Газэкс», семьям погибших от предприятия будет оказана материальная помощь, они получат по 1 миллиону рублей. Пострадавшим выделят по 400 тысяч рублей. Сотрудники предприятий холдинга также решили оказать посильную помощь родным, потерявшим кормильцев.

Напомним, страшная авария на Полевском тракте произошла в субботу около 17:30 на 24 км Полевского тракта: у самосвала «Рено Премиум», груженого щебнем, отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ. В этих автомобилях из Екатеринбурга домой в Полевской возвращались сотрудники специалисты Полевского подразделения АО «Газмонтаж» («Газекс»).

На месте погибли Евгений Панов, Максим Саламатин, Анатолий Денисенко, Валерий Овчинников, Владислав Исламов, Никита Пельменев, Виталий Сабуров, Василий Андреев. Еще трое сотрудников АО «Газмонтаж» – Станислав Цицилин, Рамиль Хасанов, Денис Хмелинин получили различные травмы. Один из них находится в тяжелом состоянии. В некрологе от коллектива холдинга говорится: «В автокатастрофе мы потеряли друзей, потеряли надежных товарищей, которые не боялись взять на себя ответственность в самых непростых ситуациях. Их не страшили ни проливные дожди и мороз, ни болота и непроходимые чащи, они просто делали свою работу. Они всегда находили выход. И если бы у них был хоть один шанс побороться за свое будущее, они бы его использовали. Мы все оказались беспомощны перед лицом слепой судьбы. Глубоко скорбим».

Водитель самосвала так же находится в больнице. он смог рассказать, что что во время движения у автомашины лопнуло колесо, в результате чего грузовик вынесло на встречную полосу движения.

Екатеринбург, служба информации

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