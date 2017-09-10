Очевидец: в Нижнем Тагиле кандидат в гордуму устроил агитацию на месте голосования

В Нижнем Тагиле, где помимо выборов губернатора проходят выборы в органы местного самоуправления, один из кандидатов, вероятно, попался на незаконной агитации. По словам очевидца, автобус со своей рекламой он разместил близ участка для голосования.

Сообщение об этом инциденте появилось на «Карте нарушений на выборах» («Голос»). «В единый день голосования на выборах в депутаты Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 один из кандидатов нарушает избирательное законодательство: в день голосования возле УИК № 2239, № 2247 и № 2250 стоят автобусы ПАЗ, на бортах которых размещен АПМ с призывами голосовать за кандидата Темнова Игоря Анатольевича, что нарушает п. 3 и п. 4 ст. 49 ФЗ № 67-ФЗ», – сообщает очевидец, член избирательной комиссии (как указано на сайте).

Темнов – выдвиженец от «Единой России», советник главы города по развитию дорожно-транспортной сети. При этом фактически это нарушение двойное – в Нижнем Тагиле выбирают и местную гордуму, и будущего главу города. В агитации же есть призыв голосовать не только за Темнова, но и за Сергея Носова, который претендует на должность мэра. О фактах подвоза с помощью этого автобуса не сообщается.

В пресс-службе облизбиркома пообещали уточнить информацию в течение получаса, спустя час выяснить официальную информацию об этом факте не удалось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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