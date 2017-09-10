Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:53 мск

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Врио губернатора Евгений Куйвашев проголосовал в толпе журналистов (ФОТО)

Врио губернатора Евгений Куйвашев проголосовал в толпе журналистов (ФОТО)

Самым людным сегодня днем оказался участок №1331, где только что за губернатора проголосовал врио Евгений Куйвашев. Заполнять документы и опускать бюллетень в урну ему пришлось в толпе журналистов, которых собралось более 20 человек.

Евгений Куйвашев, как и в прошлом году, голосовал на своем избирательном участке №1331 на улице Лермонтова. Весь процесс занял не более 3 минут. Также известно, что на данный момент проголосовал еще один кандидат на пост губернатора – Игорь Торощин (ЛДПР).

Вообще же ВИПов сегодня видят на избирательных участках по всему городу. Ранее РИА «Новый День» заметил голосующую Евгению Умникову, которая ныне является директором ТЮЗа, а ранее долгие годы руководила городским управлением образования. На том же участке №1244 проголосовали глава свердловских единороссов Виктор Шептий, который пришел с семьей, и заместитель председателя законодательного собрания области Владимир Власов.

Новый День: Врио губернатора Евгений Куйвашев проголосовал в толпе журналистов (ФОТО)
Владимир Власов пришел на участок с семьей

Напомним, на пост губернатора претендуют шесть кандидатов: Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Константин Киселев («Зеленые»), Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Алексей Парфенов (КПРФ), Дмитрий Сергин (Партия Пенсионеров), Игорь Торощин (ЛДПР).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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