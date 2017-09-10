Врио губернатора Евгений Куйвашев проголосовал в толпе журналистов (ФОТО)

Самым людным сегодня днем оказался участок №1331, где только что за губернатора проголосовал врио Евгений Куйвашев. Заполнять документы и опускать бюллетень в урну ему пришлось в толпе журналистов, которых собралось более 20 человек.

Евгений Куйвашев, как и в прошлом году, голосовал на своем избирательном участке №1331 на улице Лермонтова. Весь процесс занял не более 3 минут. Также известно, что на данный момент проголосовал еще один кандидат на пост губернатора – Игорь Торощин (ЛДПР).

Вообще же ВИПов сегодня видят на избирательных участках по всему городу. Ранее РИА «Новый День» заметил голосующую Евгению Умникову, которая ныне является директором ТЮЗа, а ранее долгие годы руководила городским управлением образования. На том же участке №1244 проголосовали глава свердловских единороссов Виктор Шептий, который пришел с семьей, и заместитель председателя законодательного собрания области Владимир Власов.

Владимир Власов пришел на участок с семьей

Напомним, на пост губернатора претендуют шесть кандидатов: Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Константин Киселев («Зеленые»), Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Алексей Парфенов (КПРФ), Дмитрий Сергин (Партия Пенсионеров), Игорь Торощин (ЛДПР).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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