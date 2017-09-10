Агитация и подвоз – в избирком поступило три сообщения о нарушениях, идут проверки

На данный момент в избирательную комиссию Свердловской области поступило три обращения о нарушениях на выборах. Граждане сообщили об агитации в Камышлове и подвозе в Богдановиче.

Как сообщает пресс-служба областного избиркома, один из кандидатов в депутаты думы Богдановичского городского округа пожаловался в УИК ИУ № 256 (Богданович). По словам кандидата, был осуществлен подвоз избирателей к участку. Заявление направлено для проведения проверки в полицию.

Камышловская районная ТИК приняла жалобу о размещении информации о кандидатах далеко от помещения для голосования (избирательный участок № 447 в с. Обуховское). Заявление проверено, нарушений не установлено – информация размещена в помещении избирательного участка.

Еще одна жалоба была зарегистрирована на избирательном участке № 1281 (Верх-Исетский район Екатеринбурга) – гражданину было отказано в возможности проголосовать по доверенности за свою супругу. Нарушений не установлено – заявителю разъяснено, что в соответствии с законом каждый избиратель голосует лично, голосование за других граждан не допускается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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