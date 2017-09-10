«Уходят домой, чтоб проголосовать», – как идут выборы в больницах

Многие избиратели, которые попали в больницу незадолго до выборов, сегодня не смогут проголосовать. В лечебных учреждениях работают избирательные участки, а также осуществляется обход пациентов с выносными урнами. Но для того чтобы воспользоваться своим правом голоса, нужно было заранее написать заявление в избирательную комиссию.

Как рассказали РИА «Новый День» пациенты больницы №33 в Екатеринбурге, сегодня по палатам ходили представители избиркома с урной для голосования. Но заходили они лишь к тем, кто заранее написал заявление в свой УИК с объяснением причины, почему не сможет лично проголосовать на участке. Остальным проголосовать в больницах не дают.

«У нас ходили мужики просили дать им проголосовать. Но тут все строго. Если ты заранее не позаботился – то не проголосуешь. Иначе это же нарушение, вдруг ты и дома проголосовал, и тут, – рассказал «Новому Дню» пациент больницы. – Многие сегодня уезжают домой на пару часов, специально чтобы отдать голос. Это врачи разрешают, если состояние позволяет».

Напомним, для пациентов стационаров законодательством предусмотрено голосование вне избирательного участка. Следует заранее обратиться в ближайшую УИК с письменным заявлением (допустимо также устное обращение), в котором помимо своих персональных данных следует изложить причину, по которой вы не сможете в день выборов придти на участок. Если УИК на своем заседании признает причину неявки удовлетворительной, в день выборов к вам придут сотрудники избиркома с переносной урной для голосования.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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