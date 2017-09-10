В Свердловской области к полудню проголосовало около 15% избирателей

Средняя явка избирателей на выборах по Свердловской области по состоянию на 12 часов составила 14,62% – это один из самых высоких показателей по стране. Больше всего людей пришли на избирательные участки в Гаринском округе, меньше всего – в Екатеринбурге.

По данным горизбиркома, в среднем явка в Екатеринбурге составила 7,48% – проголосовало 80,9 тысячи человек.

По данным пресс-службы облизбиркома, на 12:00 самая высокая явка была зафиксирована Гаринской ТИК – там проголосовали уже 32,33% избирателей. В Свободненской поселковой ТИК явка зафиксирована на уровне 30,87%, в Артемовской – 30,61%.

В Екатеринбурге пока явка невысокая: в Верх-Исетском районе проголосовали всего 7,17%, в Чкаловском – 6,73%.

Добавим, что в избиркоме работает ситуационный центр. С утра он принял 106 звонков по вопросам от избирателей. Чаще всего (38 звонков) люди не могут найти свой участок. Также интересуются, можно ли голосовать из дома, по документам кроме паспорта и так далее. Были жалобы и на стаю бродячих собак у УИК, а также на неглубокую яму.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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