18-летним избирателям дарят «Азбуку выборов» для детей (ФОТО)

В Екатеринбурге 18-летним избирателям дарят сегодня книжку «Азбука выборов», в которой рассказывается об избирательном процессе.

Несмотря на то, что книгу вручают взрослым людям, сделана она как будто для детей, – говорят получившие подарок.

Посмотреть, чему может научить «Азбука», можно в фоторепортаже РИА «Новый День».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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