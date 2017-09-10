Воскресенье, 10 сентября 2017, 18:53 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , ,

В Богдановиче жалуются на подвоз избирателей, в Нижнем Тагиле – на агитацию около УИКа

В Богдановиче жалуются на подвоз избирателей, в Нижнем Тагиле – на агитацию около УИКа

В облизбиркоме зарегистрировано уже семь обращений о нарушениях на выборах. Внимание избирателей и кандидатов привлекают одни и те же участки. Напомним, на 12 часов в Свердловской области было зарегистрировано 3 жалобы на нарушение законодательства. К 14 часам их количество увеличилось до семи. «За два часа поступило еще 4 заявления. УИК ИУ № 265 (г. Богданович) приняла жалобу от наблюдателя о возможном подвозе избирателей к участку. Заявление направлено для проведения проверки в полицию. В избирательную комиссию города Нижний Тагил поступила жалоба на то, что вблизи избирательного участка №2239 припаркован автомобиль, на котором размещен печатный материал с агитацией в пользу одного из кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской думы по округу №9. Заявление направлено для проведения проверки в полицию.

Еще две жалобы снова поступили в УИК ИУ № 447 (Камышловский район, с. Обуховское). Первая касалась ознакомления со списками избирателей, но не подтврдилась. Вторая жалоба была на одновременное нахождение в кабине для голосования двоих избирателей. Такой факт действительно зафиксирован – бабушке требовалась помощь в заполнении бюллетеня, поэтому она зашла в кабину вместе с внучкой. В списках это отражено. Нарушений не установлено», – уточнили в пресс-службе избиркома. В итоге по 4 жалобам нарушений не установлено, по 3 материалы переданы для проверки в полицию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

18-летним избирателям дарят «Азбуку выборов» для детей (ФОТО). / В Свердловской области к полудню проголосовало около 15% избирателей. / «Уходят домой, чтоб проголосовать», – как идут выборы в больницах.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Выборы губернатора на Урале - 2017

Агитация и подвоз – в избирком поступило три сообщения о нарушениях, идут проверки

Врио губернатора Евгений Куйвашев проголосовал в толпе журналистов (ФОТО)

Появились первые данные о явке в Свердловской области

В Свердловском облизбиркоме с утра не досчитались 30 % участков (ФОТО)

В Свердловской области начался единый день голосования (ФОТО)

В день выборов ожидается гололед и налипание мокрого снега на провода: спасатели перешли на усиленный режим

На выборах свердловского губернатора в отдаленных деревнях проголосовали 16% избирателей

Читатели РИА «Новый День» выбрали своего губернатора
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , ,

Новости партнеров

Екатеринбург, все новости

От «вскрытие покажет» до «30 процентов»: кандидаты спрогнозировали собственные результаты

Голосование закончено. Начинаем подсчет (трансляция)

Уточненные данные избиркома: явка на выборах губернатора в Свердловской области составила 32,88%

За час до конца голосования житель Луганщины будет судиться за право выбрать свердловского губернатора
Все новости