В Богдановиче жалуются на подвоз избирателей, в Нижнем Тагиле – на агитацию около УИКа

В облизбиркоме зарегистрировано уже семь обращений о нарушениях на выборах. Внимание избирателей и кандидатов привлекают одни и те же участки. Напомним, на 12 часов в Свердловской области было зарегистрировано 3 жалобы на нарушение законодательства. К 14 часам их количество увеличилось до семи. «За два часа поступило еще 4 заявления. УИК ИУ № 265 (г. Богданович) приняла жалобу от наблюдателя о возможном подвозе избирателей к участку. Заявление направлено для проведения проверки в полицию. В избирательную комиссию города Нижний Тагил поступила жалоба на то, что вблизи избирательного участка №2239 припаркован автомобиль, на котором размещен печатный материал с агитацией в пользу одного из кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской думы по округу №9. Заявление направлено для проведения проверки в полицию.

Еще две жалобы снова поступили в УИК ИУ № 447 (Камышловский район, с. Обуховское). Первая касалась ознакомления со списками избирателей, но не подтврдилась. Вторая жалоба была на одновременное нахождение в кабине для голосования двоих избирателей. Такой факт действительно зафиксирован – бабушке требовалась помощь в заполнении бюллетеня, поэтому она зашла в кабину вместе с внучкой. В списках это отражено. Нарушений не установлено», – уточнили в пресс-службе избиркома. В итоге по 4 жалобам нарушений не установлено, по 3 материалы переданы для проверки в полицию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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