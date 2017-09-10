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Кандидат в свердловские губернаторы обвинил соперника в подкупе избирателей бесплатными пирожками

Кандидат в свердловские губернаторы обвинил соперника в подкупе избирателей бесплатными пирожками

В Екатеринбурге созданному при уполномоченном по правам человека в Свердловской области Центру общественного наблюдения для мониторинга ситуации на выборах губернатора пришлось проверить сведения о вероятном подкупе избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь шла о бесплатных пирожках, которые якобы выдавались тем, кто поддерживал Алексея Парфенова. Об этом в ЦОН заявили из предвыборного штаба Дмитрия Сергина, который посчитал нарушением раздачу бесплатной выпечки якобы в интересах своего соперника. «Суть жалобы состояла в том, что в буфете школы № 87 на улице Ферганской сегодня бесплатно раздавали пирожки в поддержку кандидата Парфенова. В этом учебном заведении располагается избирательный участок № 1721. Представители ЦОН выехали на место для проверки, посетили этот буфет. Однако факт, изложенный в жалобе, не подтвердился. В школе действительно продают выпечку, как и в других местах голосования, но ее нужно покупать», – сообщили РИА «Новый День» в ЦОН.

Напомним, сегодня на Среднем Урале впервые с 2003 года выбирают губернатора. В списке шесть кандидатов: Евгений Куйвашев, Дмитрий Сергин, Алексей Парфенов, Дмитрий Ионин, Константин Киселев, Игорь Торощин.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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