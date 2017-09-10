Свердловчане пожаловались на избирательный участок с платным подъездом

Жители Среднего Урала пожаловались в ситуационный центр избирательной комиссии региона на один из участков для голосования. Оказалось, что он расположен на территории базы отдыха, куда организован платный въезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, такое ограничение по действующему законодательству не является нарушением. В избиркоме уточняют, что в данном случае есть возможность добраться до места голосования пешком – расстояние не превысит 500 метров.

«Кроме того, в Асбесте поступила жалоба от наблюдателя одного из кандидатов в депутаты на то, что книги списка избирателей прошиты, пронумерованы, но не заверены печатью. В данный момент проводится проверка, – говорят в избирательной комиссии. – Между тем, в Реже избиратель обратился с жалобой на отказ в праве проголосовать по месту нахождения по специальному заявлению, выданному перед выездом в санаторий. Нарушений не установлено (решение УИК № 720 об отклонении заявления о включении в список избирателей в соответствии с постановлением ЦИК РФ от 09.06.2017 №86/739 – 7)».

Всего по данным на 16.00 зарегистрировано девять обращений о нарушениях избирательного законодательства. Пять – по выборам свердловского губернатора, четыре – по выборам в органы местного самоуправаления (Богданович, Нижний Тагил, Асбест, Режевской ГО). По четырем жалобам нарушений не установлено, еще по четырем материалы переданы в полицию, по одной проводится проверка ТИК. В свердловском избиркоме отмечают, что нередко граждане жалуются на ситуации социально-бытового характера. Например, просят специалистов убрать с улиц бродячих собак. Также есть обращение от женщины, у которой чиновники не могут исправить ошибку в отчестве в списке избирателей уже долгие годы.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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