Нет автобусов – нет явки: жители уральской глубинки выборам предпочли рыбалку и охоту

Многие жители уральской провинции предпочли сегодняшним выборам губернатора Свердловской области отдых на природе. К тому же чиновники не сдержали своих слов и не смогли доставить до избирательных участков всех желающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом нашему агентству сообщили сегодня сразу несколько жителей северо-западных территорий Среднего Урала. «У нас в Тавдинском районе много удаленных деревень. Власти пообещали, что пустят специальные автобусы, на которых можно будет добраться до мест голосования. Участки находятся только в крупных населенных пунктах, в деревнях и селах проголосовать нельзя, только если это не официально признанная труднодоступная территория. И вот сегодня подали к девяти часам утра один автобус. Он рассчитан человек на 20 максимум. А желающих проголосовать – в десять раз больше!», – сетуют уральцы. В итоге на участки попали только единицы. «Остальные отправились на рыбалку и охоту. А вечером по традиции – баня», – добавляют собеседники агентства.

Отметим, что в той же Тавде сегодня действительно небольшая явка избирателей – 28,89%. Еще меньше в Туринске – 24,91%. Из северо-западных районов выделяются только Таборы, где по данным на 16.00 проголосовало 37,64% избирателей.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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