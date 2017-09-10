Почти половина заявленных наблюдателей прогуляла выборы

Почти половина граждан, которые заявились для участия в выборах как наблюдатели, передумали искать нарушения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом только что заявил журналистам председатель избиркома Валерий Чайников.

«Из 2900 заявленных наблюдателей на избирательных участках появились сегодня только 1500. Остальные не пришли», – рассказал глава комиссии, отметив, что большинство «прогульщиков» планировали наблюдать не за губернаторскими, а за муниципальными выборами.

По словам председателя избиркома, голосование проходит спокойно, серьёзных нарушений нет, да и те, которые были, уже прекратились. «Вот поступил нам сигнал из Тагила, что там автобус стоит с агитацией. Стали проверять – а он уже уехал. С пирожками то же самое», – сказал Чайников.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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