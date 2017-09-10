«Просто бизнесмен захотел подарить человеку счастье!» – Чайников прокомментировал розыгрыш машин и квартир около избирательных участков

Председатель избиркома Валерий Чайников прокомментировал розыгрыш ценных призов в рамках фестиваля «Уральские самоцветы».

По его словам, розыгрыш никак не связан с результатами голосования. «Просто бизнесмен захотел подарить человеку счастье!" – заявил он.

На вопрос, не считает ли он, что розыгрыш повышает явку, Чайников ответил, что если и так, ничего плохого он в этом не видит. «К повышению явки я отношусь положительно. Вот если бы это делалось с нарушением законодательства, я бы относился отрицательно», – заявил он.

Напомним, в рамках фестиваля, который проходит одновременно на территории 20 свердловских городов, разыгрывается 15 квартир, 130 автомобилей, тысячи единиц бытовой техники и сувениры. Адреса центров выдачи призов по странной случайности совпали с адресами избирательных участков.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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