В Сысерти проверяют сведения о блокировке дома родственников члена избиркома

Ситуационный центр свердловского избиркома продолжает обрабатывать обращения граждан. По данным на 17.00 специалистам поступило 400 звонков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», треть всех обращений касается предоставления информации справочного характера. Так, 144 человека интересовались местонахождением избирательных комиссий, еще свыше ста – о способах голосования. 17 звонков в избиркоме отнесли к вопросам социально-бытового характера. «Например, рядом с участком находилась стая собак, и граждане просили прогнать их. Кто-то задавал вопросы об удаленности УИК, отсутствии буфета и поручней для пенсионеров, а также случаях, когда перекопан доступ к избирательному участку», – говорят в избиркоме. Также ранее сообщалось о жалобе на избирательный участок, за подъезд к которому требовали деньги.

Всего поступило 28 сообщений о нарушениях, из которых подтвердились только 4. Так, один человек с постоянной пропиской не нашел себя в списках избирателей. Также одна из избирательниц пожаловалась на то, что на ее участке уже 10 лет не могут исправить ошибку в отчестве «Фригантновна» в списке избирателей. В том же списке избирателей обнаружилась «мертвая душа» по имени «Зоя Иванова». Кроме того, в один список избирателей были включены лица, не проживающие и не зарегистрированные в квартире.

Между тем, в социальных сетях жители Сысерти сообщают, что неизвестные перегородили въезд в жилой дом на улице Быкова, в котором проживают родители члена местной избирательной комиссии Алексея Мухлынина. По некоторым данным, на «Газели», стоящей возле дома, размещен агитационный материал кандидата-самовыдвиженца в местную думу Ильи Тугбаева. В полиции обещали прокомментировать инцидент позже.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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