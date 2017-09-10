В Екатеринбурге классные руководители опрашивают родителей о явке

Родительские чаты в мессенджерах жителей Екатеринбурга под конец дня выборов превратились в подобие экзитполов. Классные руководители путем опроса граждан выясняют, кто сходил на избирательные участки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своих сообщениях представители учебных заведений интересуются, кто из родителей сходил на свои участки и проголосовал. Тем самым они составляют, по всей видимости, предварительные итоги явки – важного фактора сегодняшнего дня в преддверии президентских выборов.

Напомним, 10 сентября, в Свердловской области впервые с 2003 года проходят выборы губернатора. Также в 49 муниципалитетах региона проходят выборы местных дум, а в четырех (в том числе Нижнем Тагиле) – прямые выборы глав местных администраций.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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