Данные на 18:00. На выборах губернатора в Свердловской области проголосовало 33,47% избирателей

По состоянию на 18 часов явка на выборах губернатора Свердловской области составила 33,47%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», до завершения голосования остается меньше часа, избирательные участки закроются в 20:00. Наибольшая явка отмечается в Свободненской поселковой администрации (57%), Верхней Салде (51,86%), Серове (51,80%). В аутсайдерах – Среднеуральск (19,70%) и Екатеринбург – около 20%.

На выборах в Госдуму в 2016 году к этому времени проголосовали 35,97% избирателей, а на последних выборах губернатора в 2003 году – 24,42%. Напомним, сегодня, 10 сентября, в Свердловской области впервые с 2003 года проходят выборы губернатора. Также в 49 муниципалитетах региона проходят выборы местных дум, а в четырех (в том числе в Нижнем Тагиле) – прямые выборы глав местных администраций. Добавим, что к этому часу завершилось голосование на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибири.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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