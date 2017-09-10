За час до конца голосования житель Луганщины будет судиться за право выбрать свердловского губернатора

Житель Луганской области, имеющий только временную регистрацию на территории Свердловской области, подал в суд, когда на избирательном участке ему отказались выдать бюллетень. По мнению членов УИК, чтобы выбирать губернатора, необходимо иметь постоянную регистрацию.

Успеет ли гражданин реализовать своё право в случае победы в суде – неизвестно. Но председатель облизбиркома Валерий Чайников дал понять, что чисто физически это маловероятно: осталось слишком мало времени. Однако он подчеркнул, что суд обязан принять решение до окончания времени голосования.

Суд был назначен на 19.00.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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