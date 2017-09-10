Голосование закончено. Начинаем подсчет (трансляция)

Трансляция обновлена 18:20 (время московское)

18:20 Появились первые результаты экзит-полов на выборах губернатора Свердловской области. По информации портала gubernator66.com, по данным предварительного опроса избирателей в Екатеринбурге, лидирует кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев (55%), на втором месте кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин (16%), на третьем – кандидат от «Партии пенсионеров» Дмитрий Сергин (14%). Далее идут кандидат от КПРФ Алексей Парфёнов (7%), кандидат от «Партии зелёных» Константин Киселёв (3%) и кандидат от ЛДПР Игорь Торощин (1%). 2% избирателей, опрошенных на выходе с участков, испортили свои бюллетени.

18:05 Избирательные участки закрылись. Начался инструктаж для членов УИК – по подсчету и гашению бюллетеней.

Екатеринбург, Сентябрь 10 (Новый День, служба информации) – В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора, депутатов муниципальных дум и глав. РИА «Новый День» начинает трансляцию завершающей стадии выборов: подсчёта голосов и объявления предварительных результатов. Быстрее всего закончат работу те участковые комиссии, которые оборудованы КОИБами – им не придется считать бюллетени вручную. Их коллегам, чьи участки оборудованы обычными урнами, придётся тяжелее.

Добавим, что по состоянию на 18.00 на избирательные участки пришли 33 процента совершеннолетних свердловчан. Одна из самых низких явок отмечена в Екатеринбурге – участие в выборах приняли только 20 процентов избирателей.

Оставайтесь с нами, информация будет обновляться по мере поступления.

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

Уточненные данные избиркома: явка на выборах губернатора в Свердловской области составила 32,88%. / За час до конца голосования житель Луганщины будет судиться за право выбрать свердловского губернатора. / Данные на 18:00. На выборах губернатора в Свердловской области проголосовало 33,47% избирателей. Читать дальше

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