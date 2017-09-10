Уточненные данные избиркома: явка на выборах губернатора в Свердловской области составила 32,88%

Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала уточненные данные по явке избирателей на губернаторских выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по состоянию на 18 часов на Среднем Урале проголосовали 32.88% избирателей (ранее называлась цифра в 33,47%). Наибольшая явка отмечается в Свободненской поселковой администрации (57%), Верхней Салде (51,86%), Ирбите (51,52%) и Волчанске (48,28%). В аутсайдерах – Среднеуральск (19,70%) и Екатеринбург – 22%.

Всего в уральской столице проголосовало порядка 240 тысяч человек. На выборах в Госдуму в 2016 году к этому времени проголосовали 35,97% избирателей, а на последних выборах губернатора в 2003 году – 24,42%. Напомним, сегодня, 10 сентября, в Свердловской области впервые с 2003 года проходят выборы губернатора. Также в 49 муниципалитетах региона проходят выборы местных дум, а в четырех (в том числе в Нижнем Тагиле) – прямые выборы глав местных администраций. Добавим, что к этому часу завершилось голосование на Дальнем Востоке и в некоторых регионах Сибири.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

За час до конца голосования житель Луганщины будет судиться за право выбрать свердловского губернатора. / Данные на 18:00. На выборах губернатора в Свердловской области проголосовало 33,47% избирателей. / В Екатеринбурге классные руководители опрашивают родителей о явке. Читать дальше

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