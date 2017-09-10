От «вскрытие покажет» до «30 процентов»: кандидаты спрогнозировали собственные результаты

После закрытия избирательных участков вновь стала легальной публикация прогнозов по результатам губернаторских выборов. РИА «Новый День», пользуясь возможностью, спросило самых заинтересованных лиц – самих кандидатов – сколько, по их мнению, они набрали.

Наиболее скромными оказались кандидаты Дмитрий Сергин (РППС) и Константин Киселев. «Не хочу гадать. Принесли данные по двум участкам, но это не показатель», – заявил Сергин.

«Гадать не хочу, вскрытие покажет, – почти теми же словами ответил Киселев. – Общие впечатления от дня выборов позитивные, много встречался с наблюдателями, нарушений практически нет. Правда, пока сложно сказать, как повлияла на явку лотерея, это ещё предстоит проанализировать».

Самую высокую уверенность в себе продемонстрировал кандидат от ЛДПР Игорь Торощин. «Я думаю, за меня проголосовали процентов 28-30. Второй тур будет обязательно – Торощин и Куйвашев!" – заявил он.

Эсер Дмитрий Ионин тоже верит во второй тур, но уже с собственным участием. «Что прогнозировать, по моим ощущениям, около 20 процентов, и может быть, будет второй тур. Большая явка – это хорошо, пусть и в небольших городах, лотерея там повлияла или что другое, неважно, главное, что люди пришли и проголосовали», – считает он.

Связаться с кандидатом от КПРФ Алексеем Парфеновым не удалось, вместо него комментарий дал секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. «Мы ожидаем, что наш кандидат займёт второе место с результатом процентов 20», – сообщил он и добавил: «Явка в Екатеринбурге ужасающая, все решит область».

Получить комментарий кандидата от ЕР Евгения Куйвашева не удалось.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

Голосование закончено. Начинаем подсчет (трансляция). / Уточненные данные избиркома: явка на выборах губернатора в Свердловской области составила 32,88%. / За час до конца голосования житель Луганщины будет судиться за право выбрать свердловского губернатора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»