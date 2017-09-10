Агитация прямо на участках – свердловский избирком получил 20 жалоб на нарушения

Свердловский избирком подвел предварительные итоги работы с обращениями о нарушениях в день выборов. Всего в комиссию поступило 20 жалоб, 7 из них – за два часа до закрытия участков.

Так, в Красноуральске на двух избирательных участках по радио транслировался 10-секнудный ролик с фразой «Поддержи команду «Святогора». Поддержи город», чтобы расценено заявителями как незаконная агитация. ТИК согласилась с этим выводом и сделала руководству радиоканала «Радио-К» предупреждение.

В Верхней Салде доверенное лицо одного из кандидатов в местную думу пожаловался, что на участке №293 кандидат Бузунов Х.В. агитирует за себя. ТИК направил обращение для проверки в полицию.

В окружную комиссию по выборам депутатов думы Сысертского городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 поступило сразу 4 жалобы. Так, заявитель снял на видео припаркованный возле участка № 867 автобус с агитацией. Эту информацию также проверяет полиция. Еще одна жалоба была связана с тем, что члены участковой комиссии участка № 867 допустили нарушения при выездном голосовании – этим обращением теперь занимается окружная комиссия.

Кроме того, по сообщениям, на участке № 868 (на входе и в самом помещении) кандидаты в депутаты местной думы Новоселов П.П. и Тупиков И.В. агитировали за самих себя. Информация направлена правоохранителям.

По итогам из 20 поступивших жалоб было подтверждено три нарушения, еще 9 обращений проверяет полиция, и одно – окружная комиссия.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.09.17

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